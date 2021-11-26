В Ульяновске два мальчика повредили 9-летней однокласснице спину

В Ульяновске два школьника серьезно повредили спину своей однокласснице. Мать девочки рассказала «360», что намерена обратиться в полицию и потребовать компенсацию за произошедшее с ребенком.

Конфликт между учениками школы № 20 произошел 25 ноября во дворе учебного учреждения. Двум мальчикам не понравилось, что их одноклассница каталась на доске с горки. Один из ребят, уточнила мама 9-летней школьницы, толкнул ее, и та упала на бок.

«Он сверху просто прыгнул на ее позвоночник двумя ногами», — передала слова дочери женщина.

Сама девочка добавила, что мальчики сначала принялись бить ее и гулявшую вместе с ней подругу. Когда школьница упала, на нее сверху рухнули оба одноклассника.

«У меня теперь ушиб спины. Болит бок, рука и спина», — пожаловался ребенок матери.

Девочку госпитализировали. Медики предварительно диагностировали ей травму спины с подозрением на перелом позвоночника.

Мама школьницы планирует требовать компенсацию за произошедшее с ее ребенком. Дочери, по ее словам, придется покупать специальный корсет. Не исключено, что позвоночник ей будут вытягивать. О гимнастике, которой занимается девочка, врачи пока велели забыть.

Семья намерена также обратиться в полицию. Родители мальчиков, отметила женщина, с ней не связывались.