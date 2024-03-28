Происшествия 28 марта 2024, 07:52 Жительницу Новосибирска увезли в больницу после удара рухнувшей с крыши глыбы льда Прокуратура начала проверку после падения глыбы льда на жительницу Новосибирска Unsplash

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Около станции метро «Студенческая» в Новосибирске на женщину упала ледяная глыба. Пострадавшую доставили в больницу. Прокуратура Новосибирской области объявила о проведении проверки.

«Установлено, что женщина получила травмы от падения льда с дома № 37 по проспекту Карла Маркса. Прокуратура проверит своевременность и полноту принятых мер ответственными лицами по очистке крыш и фасадов здания от снега и наледи», — сообщила пресс-служба.

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Проверку поручили прокуратуре Ленинского района. По ее итогам примут меры прокурорского реагирования.

Глыба льда скатилась с крыши студенческого общежития вечером 27 марта недалеко от входа на станцию метро, сообщил Ngs.ru. По словам очевидцев, женщина получила удар по голове и упала на асфальт. Ей вызвали скорую помощь.

В Санкт-Петербурге лед сошел с крыши дома на Новочеркасском проспекте и упал на женщину с коляской. Пострадала двухлетняя девочка.