Эксклюзив 03 апреля 2024, 13:41 Сбежавшая из квартиры собака бойцовской породы покусала ребенка в Люберцах Источник «360»: в Люберцах пес накинулся на четырехлетнего мальчика Unsplash

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Пес бойцовской породы напал на четырехлетнего мальчика в подъезде жилого дома в Люберцах. Об этом сообщил источник «360».

Хозяин американского стаффордширского терьера оставил открытой входную дверь в квартиру, и домашнее животное сбежало. Собака вышла на лестничный пролет между первым и вторым этажами, после чего набросилась на ребенка и покусала его. Мальчик получил множественные раны головы, руки и бедра, его доставили в детскую больницу.

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По факту случившегося возбудили уголовное дело. Владельца собаки обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, так как он оставил животное без надзора и не смог обеспечить безопасность окружающих.

Ход и результаты расследования дела находятся на контроле Люберецкой городской прокуратуры. В ходе проверки она установит обстоятельства и причины произошедшего, указали в пресс-службе ведомства.

Ранее пес набросился на ребенка в Иркутской области. На помощь мальчику пришел прохожий —он с трудом смог отогнать агрессивную собаку, которая успела вцепиться ребенку в одежду. Чтобы отвлечь внимание животного, мужчина вооружился палкой. Когда пес переключился на взрослого, мальчик смог вырваться и убежать.