Происшествия 10 мая 2023, 10:31 Беспилотник с видеокамерой упал на парковку в Подольске Shot: коптер с видеокамерой нашли на парковке в Подольске 9 мая Unsplash

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Дрон, оснащенный видеокамерой, рухнул на стоянку для автомобилей в Подольске вечером 9 мая. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, беспилотник обнаружили на парковке в микрорайоне Климовск около 20:00. Коптер кружил над Подмосковьем 9 мая, нарушая полный запрет на использование БПЛА.

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Дрон изготовили из пластика и пенопласта, опознавательных знаков на беспилотнике не было. Взрывных устройств на коптере не обнаружили, только видеокамеру. Размер упавшего БПЛА составил 1,5 метра.

Найденный в Подольске дрон отправили на экспертизу. Кто запустил беспилотник, несмотря на запрет, пока не установили.

Ранее беспилотный летательный аппарат сбили в столичном районе Лефортово. Дрон находился вблизи военного госпиталя имени Бурденко.