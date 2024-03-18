Происшествия 18 марта 2024, 09:25 Жительница Перми подорвала петарду на выборах по указанию мошенников Аферисты убедили пермячку подорвать петарду на избирательном участке РИА «Новости»

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В Перми местная жительница подорвала петарду на избирательном участке в ДК Солдатова. Женщина действовала по указанию мошенников, пообещавших погасить ее долг за ЖКХ, сообщил сайт Properm.ru.

Первый замглавы МВД России Александр Горовой уточнил журналистам, что множество попыток сорвать выборы в РФ транслировались в прямом эфире на Украину. В частности, пермячка выполняла указание мошенников, которые пообещали за это списать ей большой долг по коммуналке.

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Как уточнило издание, в воскресенье вечером 64-летняя женщина изучила анкеты кандидатов на избирательном участке. Затем она вошла в туалет и подорвала петарду. В результате взрыва никто не пострадал, кроме самой пенсионерки. Ее увезли в больницу с травмой руки. ЧП не помешало избирательному процессу, так как голосование на участке уже закончилось.

Студент в Тюменской области также взорвал петарду на избирательном участке. Аферисты пообещали за это молодому человеку погасить его кредит.