Жительница Омска умерла, катаясь с горки на тюбинге

Женщина съезжала на тюбинге с одной из горок в Омске и врезалась в бетонный столб. Медики боролись за ее жизнь, но пациентка скончалась в больнице. Об этом сообщили в областном СУ СК.

«Проводится доследственная проверка по факту смерти 45-летней женщины в результате несчастного случая, произошедшего на территории Советского парка культуры и отдыха в Омске», — сказано в сообщении.

По информации следователей, 5 января жительница съезжала на тюбинге по лыжероллерной трассе. В какой-то момент она ударилась об осветительный бетонный столб. Женщину доставили в больницу для оказания необходимой помощи, но 6 числа она скончалась. Предположительно, причиной смерти стала полученная черепно-мозговая травма.

Сейчас на месте случившегося работает сотрудник правоохранительных органов. Все обстоятельства и детали произошедшего на горке выясняются. После завершения проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.