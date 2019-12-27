Омича нашли обезглавленным через неделю после задержания росгвардейцами. В его смерти видят странности

Обезглавленное тело 25-летнего жителя Омска Дмитрия Федорова нашли возле железнодорожных путей в ночь на пятницу, 27 декабря. Он проходил по уголовному делу о сбыте наркотиков и на допросе в полиции дал признательные показания. Но после Дмитрий опубликовал видеообращение, в котором заявил, что наркотики ему подбросили сотрудники Росгвардии. Сегодня Федорова нашли мертвым. В истории разбирался «360».

Странности в деле

Дмитрия Федорова задержали в Омске 15 декабря. Как он рассказал в своем видеообращении, его остановили сотрудники Росгвардии для досмотра, так как он похож на человека из ориентировки.

По его словам, один из сотрудников ведомства опустил руку сначала в один карман его куртки, а потом в другой. В итоге у Федорова нашли пять свертков с наркотическими веществами. Автор видео заявил, что все наркотики ему подкинули. Видео Дмитрий опубликовал на своей странице во «ВКонтакте». Через девять дней стало известно, что Дмитрий погиб.

В беседе с «360» депутат местного Горсовета Дмитрий Петренко рассказал, что несколько дней назад к нему обратились знакомые Дмитрия, и в четверг он должен был встретиться с ним и его адвокатом Игорем Суслиным. Однако с депутатом связался только защитник, который рассказал, что Дмитрия насмерть сбила электричка, которая отрезала ему голову.

Сам Петренко считает, что в этой смерти много непонятного. «Чтобы так отрезать по шее, даже не затронув плечи, даже куртку не порвав на плечах, а это пуховик, то есть до уровня подбородка легко доходит, тело должно было ювелирно лежать, ровно на рельсах. Мне трудно себе это представить, как это вообще могло произойти», — рассказал он.

Депутат опубликовал видео в своем Telegram-канале, где он показывает место гибели. На кадрах видна кровь. За кадром голоса говорят, что при отрезанной голове ее должно было быть намного больше.

Там же депутат опубликовал речь адвоката Игоря Суслина, который рассказал подробности задержания Федорова. Его подзащитный на камеру дал признательные показания, что найденные при нем наркотики принадлежали ему. Однако, по словам защитника, Дмитрий сделал это под давлением.

Суслин заявил, что не исключает версию, которую изначально рассматривало следствие, а именно суицид. Но, по его словам, Дмитрия довели до этого, так как он пытался оправдать свое имя. Защитник напомнил, как Дмитрий заявлял о том, что наркотики ему подбросили. Адвокат отметил, что вместе с ним направил заявление в СК, где попросили привлечь к ответственности сотрудников силовых ведомств, которые стояли за фальсификацией уголовного дела.

«Сегодня мы планировали идти в службу собственной безопасности Росгвардии. Договоренность об этом была», — пояснил Суслин.

При этом, по словам адвоката, все задержание прошло с нарушениями: его подзащитному не сделали смывы рук, срезы ногтей, его не вывезли на место, где он поднял эту закладку.

«Если это и был суицид, то его довели до отчаяния. Потому что он не мог добиться правды», — подчеркнул адвокат.

Внутренние проверки

В областном главке МВД сообщили, что против 25-летнего омича действительно завели уголовное дело 16 декабря. Ему вменили статью по сбыту наркотиков в крупном размере. В беседе с изданием «Суперомск», представитель пресс-службы ведомства заявил, что в данный момент следствие продолжается.

«Есть все основания подозревать данного гражданина в противоправной деятельности», — подчеркнули в региональном главке. Кроме того, по поручению начальника УМВД России по Омской области ведется проверка якобы незаконных действий сотрудников полиции.

Представитель управления Росгвардии по Омской области в беседе с РИА «Новости» заявил, что после публикации обращения Дмитрия Федорова в социальных сетях в ведомстве начали проверку. Он пояснил, что молодого человека задержали за схожесть в приметах с разыскиваемым грабителем.

«Сотрудники группы задержания вызвали на место задержания сотрудников территориального отдела полиции… В присутствии понятых сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты пять полиэтиленовых пакетов с порошкообразным веществом неопределенного цвета. Задержанный пояснил, что изъятое вещество является наркотическим средством „соль“, а сам он является курьером-раскладчиком интернет-магазина», — рассказали в управлении Росгвардии.

Между тем пресс-служба Западно-Сибирского управления на транспорте заявила, что в ходе проверки выяснилось: погибший мужчина переходил пути в неположенном месте. На звуковые сигналы состава он не отреагировал. В итоге машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте. Сейчас проверка продолжается. По ее итогам примут решение о возбуждении уголовного дела.