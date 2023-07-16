16 июля 2023, 11:37
Женщина погибла при обстреле украинскими «Градами» центрального рынка в Шебекине
Губернатор Гладков: ВСУ «Градами» обстреляли рынок в Шебекине, погибла женщина
Украинские боевики нанесли удар «Градами» по району центрального рынка в Шебекине. Погибла женщина. Об этом 16 июля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Женщина ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела. Травмы, полученные от осколков, несовместимы с жизнью», — написал он.
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Снаряды повредили фасад торгового павильона и два автомобиля. На месте происшествия работают спецслужбы.
Накануне, 15 июля, украинские боевики обстреляли хутор Марьино, село Новая Таволжанка и пропускной пункт «Шебекино» в округе. Всего было выпущено 30 снарядов. ВСУ также нанесли удар по хутору Мухин, от удара в частном доме выбило стекла.
Ранее две воздушные цели сбили на подлете к Белгороду. Над городом сработала российская система ПВО.
ВСУ
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