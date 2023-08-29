Криминал 29 августа 2023, 19:56 Количество отравившихся шаурмой в кафе на севере Москвы перевалило за 50 человек Число отравившихся шаурмой «Бистро-24» в Москве достигло 53 человек, двое — дети Unsplash

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Число известных случаев отравления некачественной шаурмой в «Бистро-24» в Москве превысило 50 человек. Как уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора, из 53 пострадавших двое — несовершеннолетние.

Во время расследования из кафе, ставшего причиной массового отравления, изъяли более 180 килограммов продуктов без маркировки, сроков годности, данных о производителе и прочей необходимой информации.

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«В настоящее время среди посетителей кафе, употреблявших шаурму и куры гриль, зарегистрировано 53 случая, в том числе двое детей девяти и 13 лет», — уточнили в ведомстве.

В инфекционные больницы госпитализировали 42 человека, из них 10 выписали на амбулаторное лечение.

«По результатам бактериологических исследований у 20 человек установлен диагноз сальмонеллез, часть проб находится в работе», — добавили в Роспотребнадзоре.

Поставщик мясной продукции хранил 598 килограммов продукции без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, — товарно-транспортных накладных, ветеринарных свидетельств.

Ранее генеральный директор компании-поставщика мясной продукции и закупщик кафе получили в качестве меры пресечения заключение под стражу до 25 октября. Заместителя гендиректора — поставщика кафе посадили под домашний арест.