Эксклюзив 12 января 2024, 15:45 Жительница Кирова расстреляла видеокамеру в лифте из автомата Видео «360»: жительница Кирова открыла стрельбу из автомата в лифте

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В Кирове местная жительница открыла стрельбу в лифте многоэтажного дома. Случившееся зафиксировали камеры видеонаблюдения, кадры оказались в распоряжении «360».

На ролике видно, как компания молодых людей зашла в здание. В руках у девушки был предмет, похожий на оружие. Молодые люди вошли в лифт, после чего женщина прицелилась и точным выстрелом испортила камеру.

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По данным Telegram-канала Shot, девушка сама пришла в полицию и созналась в содеянном. Она заявила, что таким образом хотела пошутить и не знала, что ружье было заряжено. Женщина пообещала возместить ущерб в размере пяти тысяч рублей. При этом соседи девушки заверили, что деньги на новую камеру она до сих пор не сдала.

Жители Тобольска ранее рассказали о детях, которые ради забавы стреляют из пневматического оружия по автомобилям. Одного из подростков заметили в Четвертом микрорайоне. В МВД официальных комментариев по поводу случившегося не давали.