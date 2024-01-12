12 января 2024, 15:45
Жительница Кирова расстреляла видеокамеру в лифте из автомата
Видео «360»: жительница Кирова открыла стрельбу из автомата в лифте
В Кирове местная жительница открыла стрельбу в лифте многоэтажного дома. Случившееся зафиксировали камеры видеонаблюдения, кадры оказались в распоряжении «360».
На ролике видно, как компания молодых людей зашла в здание. В руках у девушки был предмет, похожий на оружие. Молодые люди вошли в лифт, после чего женщина прицелилась и точным выстрелом испортила камеру.
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По данным Telegram-канала Shot, девушка сама пришла в полицию и созналась в содеянном. Она заявила, что таким образом хотела пошутить и не знала, что ружье было заряжено. Женщина пообещала возместить ущерб в размере пяти тысяч рублей. При этом соседи девушки заверили, что деньги на новую камеру она до сих пор не сдала.
Жители Тобольска ранее рассказали о детях, которые ради забавы стреляют из пневматического оружия по автомобилям. Одного из подростков заметили в Четвертом микрорайоне. В МВД официальных комментариев по поводу случившегося не давали.
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