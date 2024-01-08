Происшествия 08 января 2024, 02:22 Школьники запугали жителей Тобольска стрельбой из пневматики Жители Тобольска пожаловались на стреляющих по машинам детей Freepik

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Жители Тобольска рассказали о детях, которые стреляют из пневматического оружия по автомобилям ради забавы. Одного из подростков видели в Четвертом микрорайоне, сообщил Telegram-канал«Главное Тобольск».

«Четвертый микрорайон, 31a дом, первый подъезд, проезжали мимо, вышел подросток семи-девяти лет и начал стрелять из пневматики по машине», — написал один из очевидцев.

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После этого тобольчанин зашел в подъезд, чтобы найти родителей школьника. Но ему никто не открывал. Соседи рассказали, что «эти дети всегда так делают».

МВД по Тюменской области официального комментария пока не давало. Другие подробности происшествия не приводились.

Ранее в Санкт –Петербурге задержали 16-летнего подростка, стрелявшего из пневматического пистолета в учительницу музыки. Женщина рассказала о произошедшем в полицию. По словам, петербурженки, юноша выстрелил в нее из пневматического оружия рядом с домом № 30 по Торжковской улице.