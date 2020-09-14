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    14 сентября 2020, 10:03

    Жительница Кении погибла во время пикника с женихом

    Полина Петрова

    Жительница Кении по имени Доркас Джепкемои Чумба погибла во время пикника, на который она отправилась со своим женихом Бенджамином Казунгой, пишет издание The Standard.
    Жительница Кении погибла во время пикника с женихом

    Пара проводила время рядом с водопадом Чепкиит. 31-летняя женщина захотела сфотографироваться. Она позировала перед молодым человеком и поскользнулась. Не удержавшись на земле Чумба упала в воду и утонула. По словам жениха, эта ситуация стала худшим моментом в его жизни.

    «Картина того, как она беспомощно тонет в воде, а мои попытки спасти ее тщетны, разбивает мое сердце еще больше», — цитирует Казунгу сайт NEWS.ru.

    Ранее «360» сообщал, что турист из Узбекистана Абдуллох Соипов погиб, делая селфи у водопада в национальном парке Нгао в Таиланде.

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