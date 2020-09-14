Жительница Кении погибла во время пикника с женихом

Пара проводила время рядом с водопадом Чепкиит. 31-летняя женщина захотела сфотографироваться. Она позировала перед молодым человеком и поскользнулась. Не удержавшись на земле Чумба упала в воду и утонула. По словам жениха, эта ситуация стала худшим моментом в его жизни.

«Картина того, как она беспомощно тонет в воде, а мои попытки спасти ее тщетны, разбивает мое сердце еще больше», — цитирует Казунгу сайт NEWS.ru.

Ранее «360» сообщал, что турист из Узбекистана Абдуллох Соипов погиб, делая селфи у водопада в национальном парке Нгао в Таиланде.