Турист погиб, делая селфи у водопада в Таиланде

Парень находился там всю пандемию. Он вместе с шестью приятелями из России гулял по окрестностям в Ранонге. Соипов решил запечатлеть себя на фоне живописных мест. Внезапно турист поскользнулся на мокрой поверхности, пролетел 15 метров и упал на острые камни. От полученных повреждений он скончался на месте, информирует «Экспресс газета».

Лишь спустя два часа службы экстренной помощи обнаружили тело погибшего у подножия водопада. Турист получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. Тело отвезли в больницу для подтверждения причины смерти.