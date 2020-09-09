09 сентября 2020, 10:04
Турист погиб, делая селфи у водопада в Таиланде
Турист из Узбекистана Абдуллох Соипов погиб, делая селфи у водопада в национальном парке Нгао в Таиланде в субботу, 5 сентября. 22-летний молодой человек не последовал предупреждениям запрещающих табличек, пишет Mirror.
Парень находился там всю пандемию. Он вместе с шестью приятелями из России гулял по окрестностям в Ранонге. Соипов решил запечатлеть себя на фоне живописных мест. Внезапно турист поскользнулся на мокрой поверхности, пролетел 15 метров и упал на острые камни. От полученных повреждений он скончался на месте, информирует «Экспресс газета».
Лишь спустя два часа службы экстренной помощи обнаружили тело погибшего у подножия водопада. Турист получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. Тело отвезли в больницу для подтверждения причины смерти.