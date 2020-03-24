Жительница Дзержинска устроила истерику таксисту. Давно мы не видели такого спектакля

Не успела жительница Дзержинска назвать адрес таксисту, как тут же принялась с ним ругаться. Сначала ей не понравилось, что мужчина «отодвинул кресло так, что невозможно сидеть». Водитель предложил ей пересесть на соседнее место или — еще лучше — поехать самой. Такой ответ еще больше разозлил и без того недовольную клиентку. После недолгих пререканий и брани друг на друга, люди успокоились, мужчина все же согласился задвинуть кресло.

Но на этом спектакль не закончился. Клиентке не понравилось, что водитель «собрал все кочки». Мужчина никак не реагировал на упреки, и тогда женщина толкнула его с фразой: «Таксист, почему молчим?!» А когда такси все же добралось до места, она, хлопнув дверью, просто вышла из машины. На вопрос «Платить-то будем?» скандалистка ответила отборным матом и ушла.

Видео с неадекватным поведением пассажирки и фразой «Вези меня, мразь!» появилось в сети в феврале, с тех пор подобные инциденты все чаще стали снимать на видео и выкладывать в паблики.