Москвичка закатила истерику таксисту из-за 57 рублей. Видео

Фитнес-тренер из Москвы устроила истерику таксисту, который отказался довезти ее до места из-за отказа платить за ожидание. «Вези, мразь, меня люди ждут», — кричала девушка на видео, которое разошлось по соцсетям.

Вместе с оскорблениями пассажирка колотила таксиста руками. Мужчина в ответ спокойно отвечал, что не поедет на адрес.

«Я попросила, сука, я тороплюсь, меня люди ждут. Ты сволочь. Это из-за того, что я русская, ***, узбек? Ты всех русских ненавидишь?» — пыталась выяснить мотивы водителя пассажирка.

«Нет, я не поеду», — отвечал ей таксист.

Судя по опубликованным в соцсетях данным, тренер по фитнесу родилась в Сибири, участвовала в конкурсах «Мисс Томск — 2013» и «Краса России». В Москве она ведет курсы пилатеса, консультирует по питанию и силовым тренировкам.

Девушка ехала на работу в фитнес-клуб «СССР» в Одинцово. Как сам таксист рассказал изданию Baza, вначале он восемь минут ждал девушку, из-за чего к поездке прибавились 57 рублей.

Пассажирка доплачивать отказалась, и водитель высадил ее, не доезжая до спортклуба. После истерики девушка покинула салон, не расплатившись. За поездку она поставила таксисту одну звезду.