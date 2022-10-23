«Все было в дыму». Жительница дома, на который упал самолет Су-30, рассказала о чудесном спасении | 360°

Происшествия 23 октября 2022, 17:08 «Все было в дыму». Жительница дома, на который упал самолет Су-30, рассказала о чудесном спасении Жительница Иркутска Ольга, на дом которой упал самолет Су-30, рассказала о своем спасении "ВКонтакте"

Читать 360tv в

Самолет в Иркутске упал на частную двухэтажку, где жили две семьи. В момент крушения Ольга Милешина, одна из жительниц дома, была во дворе, а ее мать и семилетний сын остались внутри, рассказала она kp.ru.

Пристройка, где находилась Ольга, располагалась в паре метров от дома. После падения самолета он загорелся.

Реклама

«Я еле-еле вышла из нашего „чулана“, буквально разгребая горячие ветки. Зашла в дом, а там все в дыму. Вывела маму и сына, мы пошли через огород к соседу на участок», — вспомнила женщина.

Реклама

Она призналась, что больше всего испугалась за ребенка.

Машина Ольги сгорела. В доме обрушилась стена. Несмотря ни на что, иркутянка считает сегодняшний день вторым днем рождения — своим и своих родных.

Соседям семьи тоже повезло — именно в это воскресенье они уехали, а самолет, по словам Ольги, обрушился как раз на их половину дома.

Все жильцы сейчас остаются у родственников. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пообещал, что власти региона не бросят обе семьи в беде. Рассматривается назначение выплат по утрате имущества.