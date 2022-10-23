Жители Иркутска не пострадали при падении самолета на двухэтажку — власти региона | 360°

23 октября 2022, 15:30
Жители Иркутска не пострадали при падении самолета на двухэтажку — власти региона
Власти Иркутской области: местные жители не пострадали при падении самолета
Никто из жителей Иркутска не пострадал при падении самолета на двухэтажный дом. По уточненным данным, это частный дом на две семьи. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев.
Сейчас на месте происшествия ликвидируют пожар.
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"Оба пилота погибли. Из местных жителей никто не пострадал. Уточненный адрес места падения - улица Пржевальского, 32. Это частный дом 100 квадратных метров на две семьи", - написал Кобзев.
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Он добавил, что для расследования происшествия создали комиссию с участием специалистов предприятий авиапромышленности и профильных институтов.
После случившегося 150 иркутских домов остались без электричества. Энергоснабжение планируют восстановить к 22:30.
"Поговорили с жителями. Обязательно рассмотрим вопрос предоставления маневренного фонда, а также выплат по утрате имущества. Один на один с бедой жителей не оставим", - подчеркнул Игорь Кобзев.
Самолет Су-30, принадлежащий одному из авиапредприятий, рухнул во время выполнения испытательного полета. Оба летчика погибли.
Иркутская область
Падение Су-30 в Иркутске
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