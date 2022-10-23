Жители Иркутска не пострадали при падении самолета на двухэтажку — власти региона | 360°

Происшествия 23 октября 2022, 15:30 Жители Иркутска не пострадали при падении самолета на двухэтажку — власти региона Власти Иркутской области: местные жители не пострадали при падении самолета

Читать 360tv в

Никто из жителей Иркутска не пострадал при падении самолета на двухэтажный дом. По уточненным данным, это частный дом на две семьи. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

Сейчас на месте происшествия ликвидируют пожар.

Реклама

"Оба пилота погибли. Из местных жителей никто не пострадал. Уточненный адрес места падения - улица Пржевальского, 32. Это частный дом 100 квадратных метров на две семьи", - написал Кобзев.

Реклама

Он добавил, что для расследования происшествия создали комиссию с участием специалистов предприятий авиапромышленности и профильных институтов.

После случившегося 150 иркутских домов остались без электричества. Энергоснабжение планируют восстановить к 22:30.

"Поговорили с жителями. Обязательно рассмотрим вопрос предоставления маневренного фонда, а также выплат по утрате имущества. Один на один с бедой жителей не оставим", - подчеркнул Игорь Кобзев.

Самолет Су-30, принадлежащий одному из авиапредприятий, рухнул во время выполнения испытательного полета. Оба летчика погибли.