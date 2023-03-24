Эксклюзив 24 марта 2023, 10:54 Жительница Арамиля заявила, что при пожаре в научном комплексе могут гореть химические смеси Жительница Арамиля: при пожаре в научном комплексе могут гореть химические смеси

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Пожар в научно-производственном комплексе Арамиля Свердловской области разрастается. Внутри здания могут находиться химические смеси и краски. Об этом «360» сообщила очевидица Светлана.

«Сначала был небольшой столб дыма, а потом резко началось, видимо, загорание. Вероятно, огонь попал на горючие материалы», — рассказала она.

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По ее словам, через пять минут пламя уже вырывалось из-под крыши.

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«Я переживаю за экологию. Это ведь химические смеси, видимо, горели, краска. Это ядовитое производство», — добавила Светлана.

По последним данным от МЧС, площадь пожара увеличилась до четырех тысяч «квадратов». Сейчас горит кровля здания, в результате случившегося никто не пострадал. На месте работают 68 спасателей и 22 единицы техники.

ЧП случилось около 08:23 по московскому времени. На место выехали пожарные, но еще до их приезда из здания самостоятельно вышли 110 человек. Ранее сообщалось, что огонь охватил три тысячи квадратных метров.