Происшествия 24 марта 2023, 09:35 Огонь охватил научно-производственый комплекс в Свердловской области МЧС: пожар на площади 3 тысячи «квадратов» произошел в Арамиле

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Пожар случился в научно-производственном комплексе в городе Арамиль в Свердловской области. Площадь возгорания — три тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 08:23 по московскому времени.

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«По оперативной информации, площадь пожара — три тысячи квадратных метров», — сказано в сообщении.

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Самостоятельно из здания до приезда спасателей вышли 110 человек. По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас на месте работают 49 человек и 16 единиц пожарной техники.

Пожарные столкнулись с угрозой распространения огня на постройку с легковоспламеняющейся жидкостью, уточнил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС. Все причины и обстоятельства случившегося уточняются.