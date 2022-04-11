Жителям трех подъездов дома в Ступине разрешили вернуться домой

Сотрудники МЧС сопроводили жителей трех подъездов пострадавшего от взрыва газа дома в городском округе Ступино. Как сообщил корреспондент «360» с места событий, в свои квартиры вернулись жильцы первого, пятого и шестого подъездов.

Остальным жильцам дома возвращаться пока не дают до окончания разбора завалов.

Начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин сообщил, что в данный момент коммунальные службы завершают подключение к теплу, энерго- и газоснабжению трех подъездов.

«По состоянию на 16:00 продолжаются поисковые работы. Задействованы силы и средства РСЧС Московской области, в том числе и федеральная составляющая. Это и Центр „Лидер“, и Центроспас, Мособлпожспас совместно с главным управлением МЧС России по Московской области. Сил и средств достаточно. Работа проводится поэтапно и посменно», — добавил Полетыкин.

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что жителей пострадавших квартир пустят внутрь дома только после окончания разбора завалов. Но пока что им позволят только забрать ценные вещи и документы.

Окончательное решение о возвращении примут по итогам проверки пострадавшего дома комплексом «Струна». Эта работа займет сутки. На это время жителей разместят в гостинице рядом с домом, где их обеспечат питанием и всем необходимым.