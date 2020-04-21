Жителям Подмосковья предложили купить пропуска за 1,5 тысячи рублей. Так орудуют мошенники

Жителям Москвы и области предложили купить электронные пропуска за 1,5 тысячи рублей. В МВД Подмосковья напомнили — все подобные объявления нелегальны, и грозят вам не только бессмысленной тратой денег, но и утечкой данных.

Как рассказали в ведомстве, публикации с предложением купить электронный пропуск то и дело появляются в социальных сетях.

«Подмосковные полицейские настоятельно рекомендуют гражданам ни в коем случае не перечислять деньги на неизвестные абонентские номера или счета», — заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. По ее словам, такие сервисы, помимо денег, заточены и на сбор персональных данных. Если вы увидели подобные объявления — нужно сообщить о них по телефону 02.

В полиции напоминают, что QR-код для передвижения по Москве и области можно оформить быстро и главное — бесплатно. Есть несколько способов, как это сделать. Самый удобный — через сайт «Госуслуги», там есть раздел «Мобильный пропуск». Еще сделать документ можно через приложение «Госуслуг» на смартфоне.

Оформляя пропуск, человек обязан внести данные автомобиля либо своей социальной карты, «Стрелки» или «Тройки».