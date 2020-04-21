Как оформить цифровой пропуск в Подмосковье и прикрепить к нему «Стрелку». Видеоинструкции

С 15 апреля в Москве и Подмосковье любой человек может оформить себе тот или иной пропуск на передвижение по региону. Если для вас это было проблемой — вот пошаговая инструкция.

Цифровой пропуск необходимо получить людям, которые собираются отправиться на общественном или личном транспорте на расстояние дальше 500 метров от места проживания. После оформления документа им выдадут QR-код, который можно как распечатать, так и просто сохранить на телефоне.

Если у вас возникли вопросы о том, какие данные понадобятся для оформления пропусков, посмотрите видео:

Самый удобный способ оформить цифровой пропуск — через сайт «Госуслуги СТОП Коронавирус». Через него можно зайти на «Госуслуги», где есть раздел «Мобильный пропуск». Еще сделать документ можно через приложение на смартфоне, у которого такое же название, как у сайта.

Если у вас нет возможности установить приложение, посмотрите, как оформить пропуск в веб-версии:

Оформляя пропуск, человек обязан внести свои данные социальной карты, «Стрелки» или «Тройки». Для этого нужно сразу подготовить не только саму карту, но и СНИЛС. В приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» есть специальное поле для каждого пластикового носителя, который у вас имеется. Нужно заполнить то поле, которое соответствует вашей карте.

Если у вас есть сомнения по поводу того, как прикрепить социальную карту, «Тройку» или «Стрелку», посмотрите инструкцию:

Цифровые пропуска начали выдавать в Московской области с 13 апреля. С 15-го они стали обязательными для передвижения на каком-либо транспорте. Перемещаться пешком пока можно без пропусков, но при этом необходимо строго соблюдать установленные правила и ограничения.

С 22 апреля оплатить проезд в общественном транспорте можно только с помощью электронных карт, привязанных к пропуску. Обладатели удостоверений государственного образца должны оформлять цифровой пропуск с указанием номера личной и служебной машин. Для волонтеров действует особый тип пропуска.

Все эти меры нужны для борьбы с распространением коронавируса в регионе. В Московской области, по информации на 21 апреля, 5959 случаев заражения с начала эпидемии.