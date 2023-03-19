Происшествия 19 марта 2023, 21:44 Жителя Петербурга с плакатом из «кота Леопольда» задержали в Петербурге Петербуржца задержали за пикет с плакатом из мультфильма про кота Леопольда РИА «Новости»

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Силовики задержали петербуржца с плакатом с фразой из мультфильма про кота Леопольда. Мужчина вышел на Дворцовую площадь и развернул транспарант с надписью «Ребята, давайте жить дружно», сообщила «Фонтанка.ру».

Мужчиной заинтересовались полицейские, которые увезли его позже в отдел. Ситуацию прокомментировал адвокат задержанного Владислав Сосенский. Он сказал, что в отношении пикетчика составили протокол об административном правонарушении.

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Житель города нарушил запрет на митинги и пикеты, введенный в городе постановлением о коронавирусных ограничениях. Петербуржца уже отпустили домой.

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Ранее в Вене сотни человек приняли участие в митинге против поставок оружия Украине. Они выкрикивали лозунги и держали баннеры с надписями: «Сегодня — оружие, завтра — танки, послезавтра — твои сыновья!», «Агитаторы — на фронт!».