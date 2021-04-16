16 апреля 2021, 16:34
Жителя Пензенской области оштрафовали за экстремистское стихотворение в Сети
Мужчину оштрафовали за экстремизм в социальных сетях. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Пензенской области.
Правоохранители нашли на его личной странице стихотворение, которое попало в федеральный список экстремистских материалов. Мужчину оштрафовали на тысячу рублей за каждое нарушение. Аккаунт ему пришлось удалить.
Ранее мужчина в Ивановской области получил штраф за распространение экстремистских материалов в интернете.