Жителя Пензенской области оштрафовали за экстремистское стихотворение в Сети

Мужчину оштрафовали за экстремизм в социальных сетях. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Пензенской области.

Правоохранители нашли на его личной странице стихотворение, которое попало в федеральный список экстремистских материалов. Мужчину оштрафовали на тысячу рублей за каждое нарушение. Аккаунт ему пришлось удалить.

Ранее мужчина в Ивановской области получил штраф за распространение экстремистских материалов в интернете.