Мужчину оштрафовали за экстремизм в Сети в Ивановской области

Мужчина в Ивановской области получил штраф за распространение экстремистских материалов в интернете. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на Кинешемский городской суд.

Уточняется, что мужчина загрузил на свою страницу в «Одноклассниках» аудиозапись, содержание которой было признано экстремистским еще в 2013 году. Свою вину он признал и полностью раскаялся. Мужчине выписали штраф в 1500 рублей. В законную силу приговор еще не вступил.