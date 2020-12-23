23 декабря 2020, 14:32
Жителя Павловска заподозрили в развращении маленькой девочки
За помощью к петербургским полицейским обратился 49-летний мужчина, который заподозрил знакомого в развращении малолетней дочери. Об этом сообщило ИА «Невские новости».
По словам петербуржца, 48-летний житель Павловска пытался развратить трехлетнюю девочку. Правоохранители проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В прошлую среду в Уфе убийце педофила Владимиру Санкину присяжные вынесли обвинительный приговор. При этом присяжные единодушно решили, что подсудимый заслуживает снисхождения.