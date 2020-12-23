Жителя Павловска заподозрили в развращении маленькой девочки

По словам петербуржца, 48-летний житель Павловска пытался развратить трехлетнюю девочку. Правоохранители проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В прошлую среду в Уфе убийце педофила Владимиру Санкину присяжные вынесли обвинительный приговор. При этом присяжные единодушно решили, что подсудимый заслуживает снисхождения.