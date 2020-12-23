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    23 декабря 2020, 14:32

    Жителя Павловска заподозрили в развращении маленькой девочки

    Артур Блянихов

    За помощью к петербургским полицейским обратился 49-летний мужчина, который заподозрил знакомого в развращении малолетней дочери. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

    По словам петербуржца, 48-летний житель Павловска пытался развратить трехлетнюю девочку. Правоохранители проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    В прошлую среду в Уфе убийце педофила Владимиру Санкину присяжные вынесли обвинительный приговор. При этом присяжные единодушно решили, что подсудимый заслуживает снисхождения.