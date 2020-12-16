Присяжные признали виновным уфимца, убившего педофила

В Уфе убийце педофила Владимиру Санкину присяжные вынесли обвинительный вердикт. Об этом сообщили в управлении СКР по Башкирии.

Присяжные посчитали доказательства, собранные следователями, достаточными для вынесения обвинительного вердикта по статье «Убийство». При этом присяжные единодушно решили, что Владимир Санкин заслуживает снисхождения. Суд вынесет окончательный приговор 22 декабря.

По версии следствия, 30 января этого года к подсудимому подошли два знакомых подростка. Они рассказали о мужчине, который заманил их в квартиру, начал раздеваться и потребовал того же от них. Уфимец решил разобраться с обидчиком врукопашную.

Владимир Санкин, как считает следствие, бил 54-летнего мужчину не только ногами и руками, но и штакетником. При этом погибший долгое время провел на снегу без верхней одежды и обуви. Также обвиняемый украл у потерпевшего деньги.

Расправу над пожилым уфимцем остановили полицейские. Мужчина скончался в машине скорой помощи.

«Он не виноват. Во-первых, он пытался защищать мальчиков. Во-вторых, диагноз — обморожение», — сказала мама Владимира Санкина.

Она рассказала, что его поддерживают не только родственники и знакомые. Ему пишут письма со словами поддержки со всего мира.

Владимир Санкин вину не признает, он ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела судом присяжных заседателей. Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом. Уголовное дело против погибшего, который ранее был судим за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, прекращено в связи с его смертью.