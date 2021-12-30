Жителя острова под Архангельском с инсультом повезли по льду на санях

Остров Бревенник в Архангельской области целиком изолирован от Большой земли, перебраться между ними можно только по воде или по льду. Когда у островитянина случился инсульт, врачи тащили его по льду на санях в 30-градусный мороз, сообщил сайт kp.ru.

Мужчину одели как можно теплее, положили на сани и несколько метров тащили по сугробам в машину скорой помощи. О его дальнейшей судьбе не сообщается.

«Многие годы коммерческое предприятие там организовывало понтон и за деньги — то есть с хорошей прибылью для подрядчика — давало возможность людям перебираться на другой берег. В ноябре понтон не прошел проверку», — комментировал ранее проблемы Бревенника губернатор Архангельской области Александр Цибульский. А любой понтон, по словам главы региона, не подойдет — тот был сделан исключительно под нужды острова, к тому же он является раздвижным.

Ранее машина застряла во льду водоема около жилищного комплекса в Мурине после дрифта в Петербурге. Люди охотно фотографировали невиданное зрелище.