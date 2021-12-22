Машина застряла во льду около ЖК в Мурине

Застрявший во льду водоема автомобиль около жилого комплекса «Цветной город» в Мурине очевидцы сняли на видео. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

На опубликованных кадрах видно, что машина наполовину ушла под лед передней частью.

«Фонтанка» со ссылкой на жильцов комплекса уточнила, что владелец машины в ночь на среду, 22 декабря, устроил гонки с дрифтом по замерзшему водоему. Но маневры оказались слишком крутыми и лед проломился, а машина наполовину ушла под воду.



Транспортное средство пытались вытащить при помощи троса, присоединенного к другому автомобилю. По данным на 12:00, операция продолжалась уже несколько часов и успехом не увенчалась.

Данных о пострадавших в результате происшествия в оперативные ведомства Санкт-Петербурга не поступало.