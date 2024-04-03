Происшествия 03 апреля 2024, 09:39 Жителя Новосибирской области заподозрили в реабилитации нацизма Против жителя Новосибирской области возбудили дело о реабилитации нацизма Пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области

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Под Новосибирском на 21-летнего местного жителя возбудили уголовное дело. Его заподозрили в реабилитации нацизма, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что молодой человек в своем аккаунте в соцсети опубликовал видео, содержащее явное неуважение к обществу о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества.

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По версии следствия, мужчина осознавал, что размещенный им контент реабилитирует нацизм и доступен всем пользователям Сети.

В пресс-службе СК отметили, что преступление выявили сотрудники УФСБ РФ по Новосибирской области. Сейчас следователи собирают доказательства для суда.

Накануне президент Владимир Путин встретился с сербским режиссером Эмиром Кустурицей. Во время беседы в Кремле глава государства удивился живучести идеологии нацизма.