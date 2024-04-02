Общество 02 апреля 2024, 20:00 Путин назвал последние теракты проявлением нацизма Путин во время встречи с Кустурицей удивился живучести идеологии нацизма РИА «Новости»

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В Кремле состоялась встреча президента Владимира Путина с сербским режиссером Эмиром Кустурицей. Обсудив творчество, они затронули тему нацизма, сообщило РИА «Новости».

«Удивительно, насколько живучая эта идеология человеконенавистничества и крайнего национализма, которую используют очень многие силы на протяжении веков в своих, прежде всего не в идеологических, а в геополитических интересах», — сказал глава государства.

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Он отметил, что последние террористические атаки стоят в одном ряду с проявлениями нацизма.

После Кустурица поблагодарил Путина за его личную историческую справедливость. Он также провел аналогию между бандеровцами и хорватскими ультранационалистами усташами. Президент выразил режиссеру благодарность за его позицию по конфликту на Украине.