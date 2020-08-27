Жителя Москвы заподозрили в избиении собственной дочери по ногам

Врачи детской столичной больницы госпитализировали девочку с ушибами голеней. По предварительным данным, ее мог избить отец.

Источник в правоохранительных органах сообщил «360», что 7-летняя девочка была госпитализирована с ушибами мягких тканей голеней. По словам девочки, отец избил ее в гостинице «Турист», а бабушка доставила ее в больницу. Отмечается, что ранее бабушка была лишена опекунства над девочкой по заявлению отца. Родная мать потерпевшей также не имеет родительских прав.

В ведомстве отметили, что по данному делу проводится проверка. О задержании отца пока ничего неизвестно.

Ранее стало известно о трагедии в Подмосковье. В Талдомском городском округе отец насмерть забил мальчика скалкой. Однако сначала мужчина заявил, что мальчик упал с лестницы в подъезде. Позднее отец мальчика признался, что впал в ярость из-за поведения ребенка, поэтому пошел на такие меры. На теле мальчика насчитали 20 кровоподтеков.