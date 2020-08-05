Отец до смерти забил скалкой шестилетнего сына в Подмосковье

Жестокие методы воспитания со стороны отца привели к смерти шестилетнего мальчика в Талдомском городском округе Подмосковья. О смерти ребенка мужчина сообщил в минувший понедельник, 3 августа. Сначала он заявил, что мальчик упал с лестницы в подъезде. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК.

В ходе медицинской экспертизы специалисты выявили на теле ребенка множество травм, которые появляются после ударов. Всего на теле насчитали не менее 20 кровоподтеков, которые привели к смерти ребенка.

В ходе допроса отец мальчика признался, что избил сына в приступе ярости из-за недовольства его поведением. В распоряжении «360» оказалось видео с допроса.

В беседе со следователем мужчина признается, что бил сына скалкой. По его словам, в тот момент он был нервный и никак не мог себя контролировать.

По факту смерти ребенка следователи завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Криминалисты устанавливают все причины и обстоятельства случившегося. В частности отношения в семье и условия, в которых воспитывался мальчик. В ближайшее время следователи подадут ходатайство в суд об избрании меры пресечения для отца мальчика. По делу он проходит подозреваемым.

Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах Московской области, семья, где погиб ребенок приехала из Узбекистана. Мальчик постоянно был дома, в детский сад он не ходил. Прибывшие на место следователи в ходе осмотра места происшествия изъяли три поясных ремня и утюг с электропроводом.