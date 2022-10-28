Жителя Истры признали виновным в убийстве казачьего атамана | 360°

Происшествия 28 октября 2022, 18:07 Жителя Истры признали виновным в убийстве казачьего атамана СК признал виновным жителя Истры, зарубившего атамана Капитонова РИА "Новости"

Читать 360tv в

Главное Следственное управление СК России по Московской области сообщило, что суд признан виновным жителя Истры, случайно зарубившего насмерть атамана Сергея Капитонова на тренировке по казачьей рубке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мужчину признали виновным по статье «Причинение смерти по неосторожности». Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на один год.

Реклама

Следователи установили, что при проведении тренировки по казачьей рубке в поселке Северный в городском округе Истра осужденный, производя рубку полимерной бутылки, установленной на деревянной стройке, не заметил приближающегося сзади мужчину и нанес ему казачьей шашкой удар в область груди.

Реклама

От полученных ран атаман Капитонов умер на месте.

В ходе предварительного расследования мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

О происшествии стало известно в июле. Друг погибшего рассказывал «360», что атаман всегда помогал людям, учил их физической культуре и правильному пониманию жизни.