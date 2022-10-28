Жителя Истры признали виновным в убийстве казачьего атамана | 360°

28 октября 2022, 18:07
Жителя Истры признали виновным в убийстве казачьего атамана
СК признал виновным жителя Истры, зарубившего атамана Капитонова
Главное Следственное управление СК России по Московской области сообщило, что суд признан виновным жителя Истры, случайно зарубившего насмерть атамана Сергея Капитонова на тренировке по казачьей рубке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Мужчину признали виновным по статье «Причинение смерти по неосторожности». Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на один год.
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Следователи установили, что при проведении тренировки по казачьей рубке в поселке Северный в городском округе Истра осужденный, производя рубку полимерной бутылки, установленной на деревянной стройке, не заметил приближающегося сзади мужчину и нанес ему казачьей шашкой удар в область груди.
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От полученных ран атаман Капитонов умер на месте.
В ходе предварительного расследования мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
О происшествии стало известно в июле. Друг погибшего рассказывал «360», что атаман всегда помогал людям, учил их физической культуре и правильному пониманию жизни.
Следственный комитет России
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