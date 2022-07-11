«Учил хорошему, правильному пониманию мира». Атамана случайно зарубили в Истре

Атаман Сергей Капитонов погиб на тренировке в Истре. Казака случайно смертельно ранил его партнер во время спарринга на шашках. Друг погибшего Иван Харламов рассказал «360», что Капитонов был его наставником и «вытащил его с самого дна».

О гибели Капитонова сообщили на сайте Великого братства казачьих войск Руси и зарубежья. Все произошло накануне во время тренировки в поселке Северном. Атаман отрабатывал приемы боя на шашках, и когда зашел партнеру за спину, в его грудь пришелся случайный удар клинком. От этого ранения он скончался.

«Казак мог разбивать о голову кирпичи, ломать копья грудью и держать на себе под весом около 100 килограммов пластину из гвоздей. Атаман никогда не болел и был способен вылечить головную боль и избавить от необходимости принимать лекарства», — сказано в сообщении на сайте организации.

Иван Харламов, который дружил с погибшим, сообщил «360», что тот очень помог ему в жизни.

«Сергей в прямом смысле меня вытащил с самого дна. Сейчас у меня все в порядке, все хорошо, мне просто помогли. Я встретил очень много великих и хороших людей. Сергей — один из них. <…> Он меня учил хорошему, правильному пониманию мира и, конечно, физической культуре», — сообщил Харламов.

Следственный комитет Подмосковья на своем сайте сообщил о возбуждении уголовного дела. Обвинение в причинении смерти по неосторожности предъявлено 64-летнему жителю Истры.