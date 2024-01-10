10 января 2024, 10:47
Жителя Алтайского края арестовали за передачу секретных сведений Украине
ФСБ: на Алтае арестовали мужчину за попытку участия в конфликте на стороне ВСУ
Жителя Алтайского края заключили под стражу за передачу военных сведений для украинской террористической организации. Об этом сообщили в пресс-служба УФСБ России по региону.
Мужчина собирал данные о российских военных в регионе, местах дислокации воинских частей и передавал их Украине, написали «Известия». Местный житель действовал в интересах Вооруженных сил Украины, а затем планировал участвовать в боях в составе террористической организации.
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«В настоящий момент мужчина заключен под стражу», — передало издание.
Ранее двоих жителей ЛНР задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Мужчины собирали для противника военные данные. Следователи возбудили уголовные дела, злоумышленникам грозит до 20 лет тюрьмы.
Еще одного подозреваемого в госизмене задержали в Подмосковье. Мужчину обвинили в сборе и передаче украинской организации информации о военных объектах и промышленных предприятиях России.
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