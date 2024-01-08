Криминал 08 января 2024, 11:04 Двух жителей ЛНР заподозрили в шпионаже в пользу Украины ФСБ: двух жителей ЛНР заподозрили в сборе военных данных для Украины РИА «Новости»

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Двоих жителей Луганской Народной Республики задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины. По предварительным данным, они собирали для противника военные данные. Об этом РИА «Новости» рассказали в управлении ФСБ по ЛНР.

Предполагается, что один из жителей собирал и лично передавал сотрудникам Службы безопасности Украины сведения о местах дислокации личного состава и военной техники Народной милиции ЛНР и других силовых структур. Второй же выяснял информацию о правоохранителях республики и сообщал ее представителю СБУ в мессенджере.

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Следователи возбудили уголовные дела о шпионаже (статья 276 УК РФ). Ведется следствие. Максимальная санкция по статье — лишение свободы на 20 лет.

В конце декабря россиянина задержали в Латвии по подозрению в шпионаже в пользу родной страны. Мужчину обвинили в сборе и передаче сведений о латвийских военных и инфраструктурных объектах. О задержании стало известно в начале января.