Происшествия 25 декабря 2022, 18:57 Жители Одинцова остались без света из-за аварии на электросетях Глава Одинцовского округа Иванов сообщил об аварии на электроподстанции РИА «Новости»

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Электроснабжение Подмосковье частично нарушилось из-за аварии на Медведьевской подстанции. Об этом сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что на энергообъекте вышло из строя оборудование. Из-за этого свет погас в домах жителей 5-го микрорайона Одинцова, Трехгорки, Ромашкова и Немчиновки.

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«Просьба набраться терпения. В Трехгорке и 5-м микрорайоне электроснабжение уже оперативно восстановили», — отметил глава округа.

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По словам Иванова, в ближайшее время закончат работы в Ромашкове и Немчиновке.

В середине декабря ход ремонта самой крупной котельной и жилого дома на улице Маршала Жукова проверили в Одинцове.

Завершить работы на объекте планируют до конца января. Котельная признана самым крупным теплоснабжающим энергетическим центром Одинцова.