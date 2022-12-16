Подмосковье 16 декабря 2022, 08:34 Ход ремонта самой крупной котельной и жилого дома на улице Маршала Жукова проверили в Одинцове

Читать 360tv в

Два больших объекта ремонтируют в Одинцове — котельную № 4 и пятиэтажку на улице Маршала Жукова. Ход работ контролирует не только администрация, но жители вместе с депутатами.

Котельная № 4 — самая крупная в Одинцове. Сейчас там проводят работы по замене ограждения. В планах также поставить систему технической защиты. На сегодняшний день уже установлено около 100 метров ограждающих конструкций. Завершить работы на объекте планируют до конца января.

Реклама

«Это самый крупный теплоснабжающий энергетический центр Одинцова. Работы только начаты, в ближайшее время уже будут завершены», — рассказал депутат Московской областной Думы Дмитрий Голубков.

Реклама

Дом на улице Маршала Жукова построили в 1976 году. По словам местных жителей, с тех пор капитальный ремонт здесь не проводили.

Сейчас в здании идут работы по устройству систем тепловодоснабжения, водоотведения и канализации. Также обновят подъезды — покрасят стены и потолки, заменят светильники на светодиодные, отремонтируют перила, подоконники и откосы. Жильцы дома сами выбирают цвет стен, общее оформление и даже материалы.

«От жителей тоже нужна своевременная обратная связь, которая касается оформления подъездов, потому что по действующим процедурам необходимо все делать по их решению», — отметил депутат Московской областной Думы Дмитрий Голубков.

Для включения дома в региональную программу капитального ремонта необходимо положительное решение общего собрания собственников. На нем определяют виды необходимых работ и выбирают жителей, которые будут контролировать проведение ремонта.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».