Жители Мурина пожаловались на соседа, который держит в страхе весь дом. Его заподозрили в расчленении матери

В городе Мурино Ленинградской области жильцы одного из многоквартирных домов пожаловались на неадекватного соседа, который часто напивается и наводит на всех ужас своими выходками. Соседи выяснили, что буйный мужчина в прошлом якобы был причастен к расчленению трупа своей матери, сообщили в паблике «ДНД „Муринский контроль“» в соцсети «ВКонтакте».

Камеры видеонаблюдения засняли, как мужчина ломился в одну из квартир. Сражаясь с металлической дверью, агрессор бил по ней ножом и пытался испортить глазок. В один из таких визитов дебошир вместе с ножом захватил с собой табуретку. Мужчина со всей силы ударил ей по двери, после чего от табуретки отлетела сидушка.

По словам соседей, мужчина досаждает им громкой музыкой. За мужчиной также замечали, как он выплескивал содержимое бутылок из окна. А одной из жительниц он недавно перерезал провода у квартиры, поджег коврик и номерок.

По сообщению в паблике, соседи навели справки о неспокойном жильце и выяснили, что в 2010 году он якобы расчленил труп своей матери, который хранил в квартире в Сертолове. Останки женщины обнаружили после того, как соседи пожаловались на невыносимый запах и падающих с потолка червей.

Жильцы обращались в полицию, но стражи порядка не смогли найти управу на дебошира.

В Сертолове ранее местный житель расчленил тело своей матери и закопал в лесу.