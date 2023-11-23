Происшествия 23 ноября 2023, 04:09 Жители Лыткарина сообщили о вспышке и пожаре у подстанции Baza: пожар произошел на электроподстанции в Лыткарине Freepik

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Местные жители сообщили о вспышке и пожаре на электроподстанции в Лыткарине. Слова очевидцев передал Telegram-канал Baza.

По информации канала, яркую вспышку в районе электроподстанции местные жители заметили около часа ночи. После этого в районе выключилось электричество, а на подстанции начался пожар.

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В результате аварии были обесточены несколько населенных пунктов. Свет начал возвращаться в дома приблизительно через полтора часа после произошедшего.

В августе почти полторы тысячи домов 23 социальных объекта остались без света из-за возгорания на электроподстанции «Северная» в Твери. Как стало известно, на подстанции загорелось кабельное сооружение, в котором располагаются силовые и контрольные кабели. Часть потребителей перевели на резервную схему. Районная прокуратура организовала проверку по факту пожара на подстанции.