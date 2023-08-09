Происшествия 09 августа 2023, 23:54 Более 1,4 тысячи домов в Твери остались без света из-за пожара на электроподстанции Pxhere

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Более 1,4 тысячи жилых домов и 23 социальных объекта остались без света из-за возгорания на электроподстанции «Северная» в Твери. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«По предварительной информации, от электроснабжения отключены более 1,1 тысячи жилых домов частного сектора, 322 многоквартирных дома, 23 социальных объекта», — отметили в ведомстве.

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Прокуратура Заволжского района организовала проверку по факту пожара на электрической подстанции «Северная», находящейся на Цветочной улице. По ее результатам специалисты оценят соблюдение требований закона об электроснабжении, в том числе сроков устранения аварий на сетях. Также проверку начали в региональном следственном управлении СК России.

Как уточнили в пресс-службе «Тверьгорэлектро», на подстанции загорелось кабельное сооружение, «в котором располагаются силовые и контрольные кабели». Точную причину пожара пока не установили. Часть потребителей перевели на резервную схему.

Ещ один пожар произошел 9 августа в Ставропольском крае. В Георгиевском округе на территории воинской части загорелся вещевой склад.