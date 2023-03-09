Происшествия 09 марта 2023, 07:23 Жители Львовской области услышали взрывы Взрывы прогремели во Львовской и еще нескольких регионах Украины

Читать 360tv в

На Украине прогремела новая волна взрывов. Громкие звуки услышали жители Львовской, Тернопольской и Кировоградской областей, рассказали «Известия» со ссылкой на местные СМИ.

Воздушную тревогу по всей территории Украины объявили после полуночи. Взрывы утром 9 марта прогремели в Днепропетровской, Ровненской, Волынской, Львовской, Кировоградской и Львовской областях. В соцсетях появилась информация об ударах по Киеву — мэр Виталий Кличко подтвердил в своем Telegram-канале, что пострадал Голосеевский район города, оперативные службы выехали на место.

Реклама

Ранее власти Харьковской и Одесской областей подтвердили удары по объектам критической инфраструктуры и перебои с подачей электричества. Военкоры «Русской весны» рассказали о запусках ракет Х-22 «Буря» и дронов-камикадзе со стороны Черного и Азовского морей.

Реклама