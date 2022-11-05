Жители Костромы поблагодарили спасителя пострадавших в пожаре в кафе «Полигон» | 360°

Происшествия 05 ноября 2022, 11:42 Жители Костромы поблагодарили спасителя пострадавших в пожаре в кафе «Полигон» Mash рассказал о благодарности жителей Костромы мужчине, выбившему дверь во время пожара Телеканал "360"

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Находившихся в горящем кафе «Полигон» в Костроме спасли решительные действия Андрея Кузьмина. Информацией о нем поделились в Telegram-канале Mash.

Жители Костромы массово благодарят мужчину в соцсетях.

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Во время ночного пожара он выбил дверь одного из эвакуационных выходов. Это спасло посетителей загоревшегося кафе. Также авторы Telegram-канала отметили, что три из семи таких дверей были закрыты.

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По предварительным данным, с места ночного пожара удалось эвакуировать 250 человек. К десяти утра по московскому времени стало известно об увеличении числа жертв возгорания до 15 человек. Также сообщалось, что четверо пострадавших впали в кому. Состояние остальных потерпевших пока неизвестно.

Представители экстренных служб рассказали, что причиной возгорания в кафе «Полигон» стал запуск петарды. Это мог сделать один из посетителей заведения. Однако эта версия возникновения огня пока не окончательная.