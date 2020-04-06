«Это знак для нас, безбожников!» Жители Калуги показали видео с упавшим куполом храма

Храм Александра Невского возвели в поселке еще в конце XIX века. О том, как давно в нем проводили капремонт и что стало причиной падения, не сообщается. Накануне в МЧС предупреждали о порывах ветра до 18 метров в секунду, но никто не ожидал таких последствий. Помимо самого купола, который рухнул вниз, на некоторых дачных участках попадали заборы. Местные жители даже увидели в этом Божий сигнал.

«Это знак для нас, безбожников!» — прокомментировала одна из очевидиц инцидента.

О том, есть ли пострадавшие из-за падения купола, пока не сообщается. Храм в ближайшее время закроют на реконструкцию.

Ранее Патриарх Кирилл призвал прихожан воздержаться от посещения храмов из-за распространения коронавируса. Он попросил верующих соблюдать предписания властей и молиться дома.