Собаки загрызли девочку в Забайкалье. Люди вышли на стихийный митинг

В забайкальском селе Домна люди собрались на стихийный митинг у местной администрации из-за гибели семилетней девочки. Ребенка растерзала стая бродячих собак.

Люди потребовали кардинально решить давнюю проблему нападения животных на местных жителей. На место приехал губернатор Забайкалья Александр Осипов. Он пообещал убрать собак и обезопасить детей.

«Везде будем убирать. Мы уберем собак от детей. Сейчас надо понять, сколько бригад нужно, чтобы убрать всех животных», — сказал Осипов.

На его слова о том, что животных нужно убирать в питомники, люди начали возмущенно кричать, что «ни в какие питомники не надо», вероятно, подразумевая отстрел псов.

Собаки набросились на девочку в Домне, когда она возвращалась домой из музыкальной школы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), его поручили первому отделу по расследованию особо важных дел.