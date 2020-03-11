Жители Дагестана устроили самосуд над осквернителем могил

В Дагестане четверо жителей поселения решили сами наказать виновного. Его подозревают в осквернении могилы их матери. Сельчане протащили мужчину по улице на веревке, а затем оставили у столба.

Видео инцидента опубликовало издание РЕН ТВ. На нем запечатлены кадры расправы.

Пресс-служба местного МВД подтвердила факт самосуда жителей. Как сообщили в ведомстве, сейчас органы выясняют обстоятельства и устанавливают вину потерпевшего.Также выясняют, числится ли он на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее четыре мужчины совершили самосуд в Архангельске. Мужчины избили знакомого, и отвезли его в багажнике машины на улицу Мира. Там они вытащили мужчину из автомобиля и привязали к столбу линии электропередачи при помощи буксировочного троса. По данному инциденту заведено уголовное дело.