Участники самосуда в Архангельске хотели наказать мужчину, но сами попали под следствие

Уголовное дело открыто в отношении четырех мужчин, которые совершили самосуд над мужчиной в Архангельске. Сейчас фигуранты дела задержаны.

Жители Архангельска отомстили грабителю. Они привязали его к столбу и избили Подробнее

Дело возбуждено по статье УК РФ о похищении человека группой лиц, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Следствие считает, что четверо мужчин в возрасте от 26 до 37 лет приехали к дому 35-летнего знакомого в Цигломенском округе Архангельска. Подозреваемые ударили жертву по голове и потребовали выйти из квартиры. При этом они угрожали ему монтировкой.

На улице драка продолжилась. Мужчины избили жертву, положили ее в багажник машины и отвезли на улицу Мира. Там они вытащили мужчину из автомобиля и привязали к столбу линии электропередачи при помощи буксировочного троса.

«Очевидцы происшествия вызвали сотрудников полиции, которые пресекли противоправные действия», — рассказали следователи.

Свою вину задержанные признали частично. Они заявили, что таким образом хотели разобраться с мужчиной, который, по их мнению, нападал на женщин и имел отношение к кражам.