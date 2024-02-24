24 февраля 2024, 13:11
Жители Академического района в Екатеринбурге остались без электричества
Часть Академического района Екатеринбурга осталась без света из-за сбоя в сети
В некоторых домах и магазинах Академического района Екатеринбурга пропало электричество. Причиной отключения стал технологический сбой, сообщил Ura.ru.
«Произошло технологическое нарушение в распределительной сети 10 киловольт. Инцидент зафиксирован на энергообъекте, находящемся не в собственности компании», — уточнили журналистам представители «Россети Урал».
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Специалисты добавили, что на место уже прибыли бригады и начали восстанавливать электроснабжение по резервным схемам. Работы займут не больше двух часов, пообещали энергетики.
Ura.ru пояснил, что света нет в домах, расположенных на улицах Краснолесья, Павла Шаманова и Рябинина.
Позже в компании сообщили изданию о полном восстановлении электроснабжения.
Ранее специалисты газовой службы не обнаружили утечки газа в квартире, в которой погибла екатеринбургская зоозащитница. Тела Александры Щербаковой и ее 16-летней дочери нашли накануне.
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