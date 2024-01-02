Происшествия 02 января 2024, 15:09 Жителей воронежского поселка начали вывозить после схода авиаснаряда Гусев: жителей Петропавловки начали вывозить после схода авиаснаряда

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале сообщил, что некоторых жителей Петропавловки, где произошел сход авиационного снаряда, вывозят из поселка. Им предложат разместиться в пансионате в соседнем селе.

«Жителей нескольких улиц поселка Петропавловка перевозят в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в Коротояк», — передала «Вечерняя Москва» слова главы региона.

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Нештатный сход боеприпаса произошел утром 2 января в Воронежской области во время выполнения полета самолетом ВКС России. В результате инцидента никто не пострадал, повреждения получили несколько домов.

Гусев пообещал оценить причиненный ущерб и выплатить жителям компенсации.

В Минобороны России подтвердили нештатный сход боеприпаса. По данным оборонного ведомства, повреждены шесть домов. К оценке ущерба подключилась специальная комиссия.